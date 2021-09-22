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57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu

Bilecikli milli sporcu karateci Muhammet Tezcan, WKF U14 Gelişim Turnuvası'nda 57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu.

Bilecikli milli sporcu karateci Muhammet Tezcan, WKF U14 Gelişim Turnuvası'nda 57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu.

İstanbul'da düzenlenen turnuvaya 57 ülke 846 karateci katıldı. 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımının milli sporcusu Muhammet Tezcan, milli takımla çıktığı ilk turnuvada 846 sporcu arasında 7'inci olarak Bilecik'i gururlandırdı. Muhammet Tezcan birinci turda Kuveytli rakibini 4-2, ikinci turda Belçikalı rakibini 5-0 üçüncü turda çıktığı müsabakayı ise 2-0 galibiyetle geçerek çeyrek finale çıktı. Çıktığı üçüncülük maçında Kırgız rakibine 1-0 yenilerek turnuvayı 7'incilikle tamamladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı milli sporcusu Muhammet Tezcan tebrik ederek, "Karatede gençlerimize sahip çıkarak büyük mesai harcayan ve milli takıma sporcu kazandıran hocalarımız Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz'ın kutluyoruz. Milli sporcumuz Muhammet Tezcan'ı kutluyor henüz başlangıcında olduğu başarılarının devamını diliyoruz, 1308 Osmaneli Belediyespor başkan ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu

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Haber: 57 ülkenin 846 sporcusu arasında 7'inci oldu - Haberler Spor
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