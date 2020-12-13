57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor
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57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor

13.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:25
57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor

KAYSERİ'de yaşayan, 57 yıllık radyo tamircisi Şevket Özen (71), 20 metrekarelik dükkanında, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor.

KAYSERİ'de yaşayan, 57 yıllık radyo tamircisi Şevket Özen (71), 20 metrekarelik dükkanında, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor. 

Kayserili Şevket Özen, 1963 yılında radyo tamiri yapılan iş yerine çırak olarak girdi. 6 yıl çıraklık ve kalfalık yapan Özen, askerlikten sonra kendi dükkanını açtı. Bugüne kadar binlerce radyo ve pikap tamir eden Özen, bugün de asırlık aletleri yeniden kullanılır hale getiriyor. 20 metrekarelik dükkanında haftanın 6 günü tamir yapan Özen, "57 yıldır plak çalar, radyo ve gramofon tamiri yapıyorum. Eskinin kıymeti, yeni bilinmeye başlandı. Geçmiş zamandaki işçilikten dolayı vatandaşlar eski ürünlere ilgi gösteriyor. Yeni radyolar plastik ve ses kalitesi iyi değil" dedi.

'İŞİMDEN ZEVK ALIYORUM'Kayseri'de yalnızca kendisinin eski radyo ve plak çalar tamiri yaptığını belirten Şevket Özen, "Bölgede yalnız ben olduğum için Kahramanmaraş ve Niğde gibi illerden müşterilerim var. Radyosunu, plak çalarını tamir ettirmek isteyen kargo ile gönderir. Yedek parça sıkıntısı çeksek de eskilerden, bozulanlardan ve hurdalardan birbirine takviye ederek bu işi götürmeye çalışıyoruz. Maalesef yıllardan beri çırağımız yok. Artık çırak yetişmiyor, benim kendi oğlum bile yanımda yetişmedi. Doyurucu bir meslek değil fakat biraz da merak meselesi. Paradan ziyade bu mesleği yaparken zevk alıyorum. Emekliyim, ihtiyacım da yok, çalışmasam da olur ama hem yaptığım işten zevk alıyorum hem de müşterilerin teşekkür etmesinden keyif duyuyorum" diye konuştu.

57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor
57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor
57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor
57 senelik usta, asırlık radyo ve pikapları tamir ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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