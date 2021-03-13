57'nci ve 27'nci Alay gönülleri Edirne'den Çanakkale'ye yola çıktı
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57'nci ve 27'nci Alay gönülleri Edirne'den Çanakkale'ye yola çıktı

13.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:41
57'nci ve 27'nci Alay gönülleri Edirne'den Çanakkale'ye yola çıktı

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen gönüllüler, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen gönüllüler, Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı.

Tekirdağ'dan yürümeye başlayan 57'nci Alay gönüllülerini, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve 27'nci Alay gönüllüleri karşıladı.

Gönüllüler, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünden şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 27'nci Alay'ın Çanakkale'deki müdafaası, ilk kurşunu sıkışı, ilk şehit verişinin, Keşan'ın tarihi süreçteki yerini çok önemli kıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu da Türk milletinin tarihte destanlaşan kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Bugün bu bağımsız topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak bu 57'nci, 26'ncı ve 27'nci Alay ile 15'nci Hava Bölüğü gibi dönmeyi düşünmeyen atalarımızın sayesindedir. Bunun için başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize, atalarımıza minnet duygularımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Buradaki törenin ardından 57'nci ve 27'nci Alay gönülleri, Çanakkale'ye yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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