57'nci alaya 227 kilometrelik yürüyüş
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Çanakkale, Tekirdağ, Güncel

57'nci alaya 227 kilometrelik yürüyüş

İçerisinde 16 gazinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup, 'Çanakkale Muharebeleri, Şehit ve Gazilerine Vefa Yürüyüşü için Tekirdağ'dan yola çıktı.

14.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:11
57'nci alaya 227 kilometrelik yürüyüş

İçerisinde 16 gazinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup, 'Çanakkale Muharebeleri, Şehit ve Gazilerine Vefa Yürüyüşü için Tekirdağ'dan yola çıktı. 6 gün sürecek ve Çanakkale'de son bulacak yürüyüşe Türk gençlerini temsilen İstanbul Rumeli Üniversitesi de 7 kişilik yürüyüşçüsü ile katıldı.

26. 27. 57. Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen 'Çanakkale Muharebeleri, Şehit ve Gazilerine Vefa Yürüyüşü' için yola çıkıldı. Dün Tekirdağ'dan yola çıkan ekip 227 kilometre yürüyerek, 18 Mart'ta Çanakkale'de olacak. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ve içlerinde 16 gazinin de bulunduğu ekibe, İstanbul Rumeli Üniversitesi de eşlik etti.

"ATTIĞIMIZ HER ADIM AZİZ ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE"

7 kişi ile yürüyüşe katılan üniversitenin Kamp, Doğa ve Gezi Kulübü ile Atatürkçü Düşünce Kulübü'nden yapılan ortak açıklamada, "Yürüyüşe katılan tek üniversite olmamızın vermiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğimize inancımız tam. 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözüyle Mehmetçiği onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gayemiz ülkeyi daima yukarı taşıyacak, birlik ve bütünlüğü için çalışacak azimli gençler yetiştirmek. Nesillere iyi bir gelecek bırakmak için vatanımızı sahiplenmek ve kanla yıkanan bu topraklarda attığımız her adımın aziz şehitlerimiz sayesinde olduğunu bir kez daha hatırlatmak için Çanakkale'ye yürüyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

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