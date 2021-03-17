57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı
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57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı

17.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:45
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'dan 11'inci kez Çanakkale'ye yürüyen 57'nci Alay Komitesi, Gelibolu'ya ulaştı.

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ'dan 11'inci kez Çanakkale'ye yürüyen 57'nci Alay Komitesi, Gelibolu'ya ulaştı.

Tekirdağ'dan uğurlanan ve 57 gönüllüden oluşan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. 57'nci Alay gönüllüleri, burada Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ve beraberindeki heyet tarafından çiçeklerle karşılandı. Atatürk anıtı önünde toplanan grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, 26, 27 ve 57'nci Alaylarını Yaşatma, Araştırma Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği ve Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ile komite üyelerine minyatür Atatürk büstü hediye etti.

57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, Gelibolu'ya 11'inci kez yürümenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "19'uncu Tümen'in Tekirdağ'da, Yarkışla'da Mustafa Kemal tarafından konuşlandırılarak, Çanakkale'ye götürülmesi, bizim yıllar sonra Tekirdağ'dan Gelibolu'ya yolculuğumuzu başlattı. Bu sembolik bir yolculuk. Mustafa Kemal'in Çanakkale'sini unutturmamak, Mustafa Kemal'in Çanakkale'sini insanlara anlatmak, bu süreci onlarla birlikte yaşamak için 11 yıl önce yola çıktık. Yıllardır süren bu heyecanımız gün geçtikçe katlanarak devam etti" dedi.

Bu gece Gelibolu'da konaklayacak olan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi, yarın sabah 18 Mart törenleri için şehitliğe hareket edecek.


57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Gelibolu'ya ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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