SİVAS GÜRÜN ÇAMLICA GÖLETİ'NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

SİVAS (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Sivas iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Sivas Gürün Çamlıca Gölet'inin tamamlanması ile gölettedepolanacak su ile 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gölet ulaşım yolu ve malzeme taşıma yolları tamamlandı. Gövde kazı imalatı, dolusavak kazı imalatı, derivasyon köndüvisi betonarme imalatlarında çalışmalar devam etmektedir. Gövde dolgu imalatları, ayar vana odası, enerji kırıcı havuz ve elektromekanik teçhizat imalatları tamamlanarak iş ikmal edilecektir. Temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 108. 000 m³ olan Sivas Gürün Çamlıca Gölet'inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 3 883 TL gelir artışı ile 57 kişiye istihdam sağlayacak ve ülke ekonomisine yıllık 2 156 705 TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021 Habermetre - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet