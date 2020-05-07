57 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 782 kişi daha iyileşti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 641 oldu. Bugün toplam 30 bin 395 test yapılırken, 1 bin 977 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 133 bin 721 oldu. Bugünkü 4 bin 782 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 82 bin 984'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 665, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 260 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA