57 bin kişi 'Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde

24.09.2019 12:15

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 19-20-21 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği "II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", oturumları, eğitim programları, fuar ve etkinlikleriyle kamuoyunun yoğun ilgisini çekti. Zirve ve fuar, üç günde 57 bin katılımcı sayısına ulaşarak, Türkiye'de coğrafi işaretler konusunda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik oldu. Zirveyi değerlendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "Coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalık oluşturduk, şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede" dedi.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamada "II. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"rakamlarla değerlendirildi. ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılış konuşması ile başladı.



25'i yabancı 83 konuşmacı



3 günlük program süresinde, 2 açılış konferansının yanı sıra 12 oturum ve 63 sunum gerçekleştirildi.



"Coğrafi İşaretlere Uluslararası Yaklaşımlar", "360 Derece Coğrafi İşaretler", "Coğrafi İşaretlerde Türkiye Nasıl İlerlemeli", "Kırsal Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Rolü ve Önemi", "Ankara'nın Coğrafi İşaretleri", "Coğrafi İşaretlerde Yönetişim ve Denetim Sistemi", "Coğrafi İşaretlerde Ulusal ve Uluslararası Başarı Örnekleri", "Fikri Sinai Haklar Açısından Coğrafi İşaretler", "Coğrafi İşaretler ve Üretici Örgütleri", "Coğrafi İşaretlerin Gastronomi ve Yerel Turizmin Gelişmesindeki Etkisi", "Coğrafi İşaretlerde Ticarileşme ve İnovasyon Uygulamaları" ve "Coğrafi İşaretlerde Yerel Yönetimlerin Rolü" başlıklı oturumlarda 25'i yabancı olmak üzere toplam 83 konuşmacı, coğrafi işaretli ürün konusunu ele aldı. Coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye'nin içinde bulunduğu tablo ile dünyadaki yerine ilişkin bilgiler bu oturumlarda katılımcılara aktarıldı.



Uluslararası kuruluşlar Cİ zirvesinde



Zirve'ye çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi de konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı Organizasyonu OriGin Başkanı Claude Vermot-Desroches, Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü Görevlisi Dmitry Zvyagintsev, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü John A. Clarke, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Hukuk Müşaviri Marina Foschi, Avrupa Toplulukları Ticari Marka Birliği Coğrafi İşaretler Komitesi Başkan Yardımcısı Boris Palma, Milano Micocca Üniversitesi Hukuk Profesörü Dr. Benedetta Ubertazzi. Kaliteli Tarımsal Gıda Ürünlerinin Korunması ve Değerlendirilmesi Vakfı (Qualivita) Başkanı Cesare Mazzetti yabancı konuşmacılar arasında yer aldı.



Zirve'de konuşmacıların yanı sıra dinleyiciler arasında yabancı uyruklu katılımcılar da yer aldı.



Eğitim salonları doldu taştı



Zirve kapsamında, ATO'nun merhum Meclis Üyesi Süleyman Cici'nin adını alan Süleyman Cici salonu ile Patara ve Bergama salonu olmak üzere 3 ayrı salonda 10 ayrı eğitim düzenlendi. "Coğrafi İşaretlerde Marka Yönetimi", "Ticarileşme ve Ticarileşme Modelleri" "Gıda Güvenliği" "Marka Mutfağı Atölyesi", "Coğrafi İşaretlerin Denetimi", "Coğrafi İşaretlerin Ulusal ve AB Tescil Süreci", "Kariyer Koçluğum Atölyesi" ile "Coğrafi İşaretlerde E-Ticaret" başlıklarla gerçekleştirilen eğitimlere katılan 2 bin 765 kişi sertifika almaya hak kazandı. Eğitim salonlarında birbirinden kıymetli eğitimciler, gençler ve konunun ilgililerine coğrafi işaretli ürünler konusunda nasıl kariyer yapabileceklerini, bu konuyu nasıl meslek edinebileceklerini anlattılar.



105 kuruluş stant açtı



Fuar alanında Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları, üretici birlikleri yer alırken, şehirler valilikler, kalkınma ajansları tarafından temsil edildi. Belediyeler ile Oda ve Borsaların da katıldığı fuarda, coğrafi işaret tescilli ürünlerin sergilendiği stantlarda, Kayseri pastırmasından Siirt fıstığına, Gaziantep baklavasından Beypazarı kurusuna kadar yüzlerce yöresel ürün yer aldı.



Fuara Başkent'te bulunan büyükelçilikler de önemli katkı sağladı. Avusturya, Ekvator, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya ve Tanzanya Büyükelçilikleri stant açarak katılım sağladı ve ülkelerinin ürünlerini tanıttı. Sayıları 40'ı aşan ülke de temsilcileri de alım heyetleri olarak fuarda yer aldı.



Cİ zirvesi yeni iş kapıları açtı



"II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" üreticilere yeni iş kapıları da açtı. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla sergide stant açan üreticiler ile perakende zincirlerin satın alma yöneticileri ile yabancı heyetler, ATO'nun ikili görüşmeler (B2B) için hazırladığı stantta bir araya geldi. Bulgurdan tereyağına, pekmezden pestile kadar birbirinden ünlü yöresel ürünlerin üreticileri, alıcılarla iş görüşmesi yapma imkanı buldu.



"Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede"



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye'nin en kapsamlı etkinliğine imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "coğrafi işaretli ürün konusunda bir farkındalık ve bilinç oluşması için önemli bir çalışmaya imza attık. Şimdi sıra markalaşma ve ticarileşmede" dedi.



Zirveye katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Baran, Zirvenin amaçlarından birinin Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin, ticaret ve ihracatının merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Baran, "Bu zirve ile hem tüccarımızın ticarettekini rolünü, hem Ankara'nın ihracatını, hem de ekonomimize sağladığımız katma değeri artırmayı amaçladık. Zirve kapsamında düzenlediğimiz yöresel ürünler sergisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticilerle, alım heyetleri bir araya gelerek çok verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiler" dedi.



Zirvenin, yöresel ürünlerin en yüksek ekonomik değere kavuşması adına atılmış çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Baran, "İlimizde coğrafi işaretli ürünlerin tüm yıl boyunca satılacağı, şehrimize gelen turistlerin tüm ülke ürünlerini bir arada görebileceği bir merkez kurma yönünde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.



Zirve ile Türkiye'nin kendi öz değerlerinin bir kez daha farkına vardığının altını çizen Baran, "Teknolojide ilerleme ve sanayide gelişmeyle birlikte tarım alanında da gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor. Yerli ve milli üretimin bir alanı da tarımdır. Coğrafi işaretli ürünler kırsal kalkınmanın en önemli aracıdır. Bu alanda bilim adamlarımızın ve uzmanlarımızın yaktığı meşalenin milletimizi aydınlatacağı ve ülkemizin tüm değerlerinin ekonomik karşılığa dönüşeceğine inancımız tam" dedi.



ATO'nun Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Verimlilik Vakfı, Ankara Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) da destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA