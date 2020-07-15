57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3-10 Ekim'de düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başvuruları başladı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
15.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:41

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3-10 Ekim'de düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların

yanı sıra Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek festivalde toplam 1 milyon 370 bin lira ödül dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında festivalde açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini bildirdi.

Festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirten Böcek, "Festivale, öncesinde Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin web sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 14 Ağustos saat 18.00 olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Böcek, festivali takip eden 150 öğrencinin katıldığı Altın Portakal Sinema Okulu ve Türk sinemasına destek amacıyla düzenlenen Antalya Film Forum'un da bu yıl online düzenleneceğini kaydetti.

Antalya Film Forum'a başvurular ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA

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