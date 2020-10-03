57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı

03.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:52
57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali katılımcıları, etkinliğin resmi ulaşım sponsoru Corendon Hava Yolları'nın özel uçuşuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya uğurlandı.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali katılımcıları, etkinliğin resmi ulaşım sponsoru Corendon Hava Yolları'nın özel uçuşuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya uğurlandı.

Aralarında yönetmen, senarist ve jüri üyelerinin de bulunduğu 120 kişilik ekip için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda festivale özel kontuar oluşturuldu.

Fatma Girik fotoğraflı afişlerin yansıtıldığı kontuarda uçuş işlemlerini gerçekleştiren katılımcılar, uçuş saatine kadar İSG Lounge'da dinlendiler. Yolcular daha sonra 14.30'da havalanan uçakla Antalya'ya uçtular.

Corendon Hava Yolları, 2019'da da festivale özel bir uçuş gerçekleştirmiş ve uçak içerisinde "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısı ile flashmob gösterisi sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Halil Sezai Hülya Avşar
Spor Babel Falcao Gökhan Töre Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Ekim Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 57. Altın Portakal Film Festivali katılımcıları özel uçuşla Antalya'ya uğurlandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 14:58:21. #1.14#
title