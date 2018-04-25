Ardahan'da, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, "57. Alay Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar sabah namazının ardından şehitler için dua okudu.

Cami çıkışında çorba ikram edilen vatandaşlar daha sonra valilik önünde bir araya gelip taşıdıkları dev Türk bayrağı ile Halil Efendi Mahallesi Şehitliği'ne yürüdü.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, dua edildi, şehitliğe karanfil bırakıldı.

Yürüyüşe, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Şakir Aydoğan, diğer yetkililer ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.