Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Erzurum, Ağrı, Kars ve Erzincan'da yapıldı.

Erzurum'da, kentin farklı noktalarından otobüslerle Narmanlı Camisi'ne gelenler, sabah namazını kıldı ve dua etti. Cami çıkışında çorba ikram edildikten sonra halk, araçlarla Erzurum Karskapı Şehitliği yakınına taşındı. Bir süre yürüyerek şehitliğe gidenler, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Program, şehit mezarlıklarında dua edilmesi ve Türk bayrağı bırakılmasıyla son buldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek "Bugün şehitlerin anısına bu yürüyüşü tertip ettik, onları burada rahmet, minnet ve şükranla andık. Onlar olmasaydı biz bu gün olmazdık. Bütün genç neslin onların yürüdüğü yolda yürümesini temenni ediyoruz." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde anma törenleri düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen anma töreni, sabah namazında Ağrı Merkez Cami'de başladı.

Sabah namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin vaazını dinleyen halk, okunan duaların ardından Gençlik Merkezince ikram edilen çorbayı tattı.

Daha sonra "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nde ellerinde Türk Bayraklarıyla Abide Meydanına kadar yürüyen kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıp tekbir getirdi.

Meydanda tamamlanan yürüyüş sonrası tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından son buldu.

Törene, Vali Yardımcısı Onur Kökçü, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenci ve kent sakinleri katıldı.

Kars'ta 103 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Kars'ta, Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla tanınan 57. Piyade Alay Şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"yle anıldı.

Evliya Camisi önünde saban namazından sonra toplananlar, buradan yürüyüşe başladı. Ellerinde 103 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyen grup, tekbirler getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.



Kazımpaşa, Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden yürüyenler, Hat Sokak üzerinden sloganlar atarak Garnizon Şehitliğine geldi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek "Tüm Türkiye'de olduğu gibi sabah namazına müteakiben başlayan yürüyüşte 103 metre Türk bayrağı eşliğinde Evliya Camisi'nden Garnizon Şehitliğine kadar salavatlarla yürüdük. 57. Alayın ruhuna uygun bir program olduğunu düşünüyoruz, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.



İl Müftüsü Mehmet Genç'in duasıyla program sona erdi.



Erzincan



Erzincan'da Camii Kebir'de toplanan vatandaşlar ve protokole namaz sonrası Türk Kızılayı tarafından çorba ikram edildi.



Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Mehmet Özoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Fatih Serdar Köken kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Askerlerin eşliğinde Ordu Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşte ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen grup, zaman zaman tekbirler getirdi.



Askerler "Her Türk Asker Doğar", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. 13 Şubat caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi önüne kadar devam eden yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program, İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duasıyla sona erdi.