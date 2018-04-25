57. Alay Kayseri'de Dev Türk Bayrağıyla Anıldı

Çanakkale Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Size ölmeyi emrediyorum' sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 57. Alay için, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de 'Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm yurtta düzenlenen 57. Alay Vefa Yürüyüşü için kentte sabah namazında Kalemkırdı Cami'nde toplanıldı. Sabah namazı öncesi konu ile ilgili vaaz verilirken, namazın kılınmasıyla birlikte yaklaşık 300 kişi 100 metrelik Türk Bayrağıyla birlikte Kartal Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Malazgirt'te, Çanakkale'de olduğu gibi bugün de vatan uğruna herkesin canlarını feda etmeye hazır olduğunu ifade ederek; "Bugün tüm Türkiye'de 57. Alay için vefa yürüyüşü düzenleniyor. 25 Nisan 57. Alayın yıldönümü. Ülkemizde, özellikle Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından büyük bir etkinlikle kutlanıyor. Aynı şekilde illerimizde de gençlerimizle birlikte 57. Alayı anmak adına sabah namazında namaz buluşması, namaz sonrası şehitliğe gidilerek dua yaptık. Manevi atmosferde, sabahın rahmetinin ve bereketinin bol olduğu bir yerde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak, onlara dua etmek adına güzel bir etkinlik oldu. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bu cennet vatanın uğruna herkes feda olmaya, herkes şehit olmaya hazır durumda. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de ne ise bugün de Afrin'de aynı. Rabbim bu milletin birliğini, beraberliğini daim etsin" diye konuştu.

Anma yürüyüşünde katılımcılara yarma çorbası da dağıtıldı. - KAYSERİ