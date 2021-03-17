"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan 57 gönüllü Gelibolu'ya geldi
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"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan 57 gönüllü Gelibolu'ya geldi

17.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:30

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.

Gönüllüleri ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu Belediye Kültür Hizmetleri Müdürü Gül Dinler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, yürüyüşlerinin 11'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yürüyüşün sembolik bir yolculuk olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu yolculuğumuzu 11 yıldır Gelibolu'ya yaptık. Yıllardır süren bu heyecanımız gün geçtikçe katlayarak devam etti. Bu yıl da bizi heyecanlandıran, duygulandıran böyle bir yürüyüşü tamamladık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle belediye başkanıma bize göstermiş olduğu bu güzel misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan da Yılmaz ile komite üyelerine çiçek ile minyatür Atatürk büstü hediye etti.

Gelibolu Musiki Derneği üyeleri, etkinlikte söyledikleri Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı ve İzmir Marşı ile alkış aldı.

Bu gece Gelibolu'da konaklayacak olan yürüyüş ekibi, yarın sabah 18 Mart törenleri için Çanakkale Şehitliği'ne hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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