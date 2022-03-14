"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar - Haberler

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"57. Alay" için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan "57. Alay" için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü, Çanakkale'ye uğurlandı.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 107 yıl önce destan yazıldığını söyledi.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini dile getirdi.

Törene, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Hükümet Caddesi'nden Malkara istikametine yola çıkan 57 kişilik yürüyüş komitesi, vatandaşlarca alkışlanarak selamlandı.

57. Alay için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

57. Alay için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

57. Alay için Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Çanakkale, Tekirdağ, Tören, Güncel, Haberler

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