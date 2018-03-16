57. Alay Gönüllüleri Çanakkale'ye Yürüyor

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü Çanakkale'ye doğru yürümeye devam ediyor.

57. Alay Yürüyüş Komitesi'nin organizasyonunda bir araya gelen "57. Alay Tarihine Yürüyor" ekibinin Çanakkale'ye uğurlanması dolayasıyla Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlenerek uğurlanması sonrasında Keşan'a ulaştı.

Burada Uzunköprü'den yürüyen 15. Hava Bölüğü gönüllüleri, Keşan'da 26. ve 27. Alay gönüllüleri ile buluşan 57. Alay ekibi Atatürk Anıtı'nda saygı nöbetinde bulundu.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nda 27. ve 57. alayların kara muharebelerinin kaderini belirlediğini söyledi.

Yılmaz, 57. Alay'a liyakat madalyasının Çelebi köyünde verildiğini hatırlatarak, Keşan Belediyesinden, bu köye bir liyakat anıtı yaptırılmasını talep etti.

Daha sonra söz alan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan bu talep doğrultusunda belediye olarak çalışma başlatacaklarını belirterek, şehitleri anmak için yürüyüşe katılan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gönüllü yürüyüş grupları, 18 Mart'ta Çanakkale'deki törenlere katılmak için tekrar yola çıktı.