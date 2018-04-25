57. Alay'a Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da anma etkinlikleri yapıldı.

Mardin

Mardin'de de merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, günün önemine ilişkin vaazda bulundu.

Şehit ve gaziler için dua edilmesinin ardından katılımcılar, "Yeniden diriliş aynı ruhla Çanakkale'deyiz" yazılı pankart ve Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından çorba ikram edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın kahraman şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi.

Çomaktekin, "Şehitlerimizin manevi huzurunda hatimler ve dualar okundu. Allah şehitlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Müftü Çiçek ise şehitler için hatimlerin okunmaya devam ettiğini belirtti.

Şehitliğin önemine dikkati çeken Çiçek, "Şehadet ve şehit haberini duyup da gönlünde bir ürperti hissetmeyen hiçbir vatan evladı yok. Bugünü, Çanakkale şehitlerimizi Mardin'de anıyoruz. 250 bin hatim okunup duaları yapılmıştı şehitlerimize. Yine hatimler devam ediyor. Gençlerimizle ve gönlü genç olanlarımızla birlikte şehit kardeşlerimiz için dualarda bulunduk." ifadelerini kullandı.