Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da anma etkinlikleri yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Diyarbakır'da Sümer Camisi'nde program düzenlendi.

Camide kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.