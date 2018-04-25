Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da anma etkinlikleri yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Diyarbakır'da Sümer Camisi'nde program düzenlendi.

Camide kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Mardin

Mardin'de de merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek, günün önemine ilişkin vaazda bulundu.

Şehit ve gaziler için dua edilmesinin ardından katılımcılar, "Yeniden diriliş aynı ruhla Çanakkale'deyiz" yazılı pankart ve Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından çorba ikram edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın kahraman şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi.

Çomaktekin, "Şehitlerimizin manevi huzurunda hatimler ve dualar okundu. Allah şehitlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Müftü Çiçek ise şehitler için hatimlerin okunmaya devam ettiğini belirtti.

Şehitliğin önemine dikkati çeken Çiçek, "Şehadet ve şehit haberini duyup da gönlünde bir ürperti hissetmeyen hiçbir vatan evladı yok. Bugünü, Çanakkale şehitlerimizi Mardin'de anıyoruz. 250 bin hatim okunup duaları yapılmıştı şehitlerimize. Yine hatimler devam ediyor. Gençlerimizle ve gönlü genç olanlarımızla birlikte şehit kardeşlerimiz için dualarda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Şırnak

Şırnak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Geylani Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan, "Çanakkale Zaferi ve 57. Alay" konulu sohbet gerçekleştirdi.

Tolan, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatında başarısız olan düşman devletleri karadan çıkmayı planladılar. Bu eylemlerini 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinde gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Burada 57. Alay, düşmanı durdurmak için devreye giriyor ve savaş sonucunda askerlerimiz şehadet şerbetini içiyor. 57. Alay kahramanlıklarıyla vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırıyor."

Cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı.

Siirt

Siirt'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar sabah namazında Ensar Camisi'nde bir araya geldi.

"Yeniden Diriliş Aynı Ruhla Çanakkale'deyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Caminin imam hatibi Mehmet Ramazan Toprak'ın kıldırdığı sabah namazının ardından vaazda bulunan İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından dua okundu.

"Yarma çorbası" ikramıyla sona eren etkinliğe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olgaç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Tekin ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Elazığ'da sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elazığ İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında çoğunluğu gençlerden oluşan grup, sabah namazında İzzet Paşa Cami'nde toplandı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan sabah namazın ardından, şehitler için dua edildi. Daha sonra cami avlusunda Gençlik Merkezi tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde ve önlerinde büyük Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde İcadiye Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ayrıca yürüyüşe katılan komandolar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan, şeref vazife, sevgi" sloganlarıyla eşlik etti.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, KYK İl Müdürü Süphi Döner, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.