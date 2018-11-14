560 AK Partili Başkan, Yerel Seçimde Aday Yapılmayacak

AK Parti'de performans raporları, anketler ve şikayetler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda yeniden aday gösterilmeyecek belediye başkanlarının belirlendiği öğrenildi.

800 BAŞKANIN YÜZDE 70'İ YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYECEK

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının hazırladığı performans raporları, anketler ile vatandaşın 10 başlıkta gündeme getirdiği beklenti ve şikayetlerin masaya yatırıldığı toplantılarda, AK Parti'nin elinde bulunan belediyelerle ilgili kararın verildiği belirtiliyor. Bu kapsamda 800 civarındaki mevcut belediye başkanından en az yüzde 70'inin (560) yeniden aday gösterilmeyeceği ifade edildi. AK Parti yönetiminin önümüzdeki haftadan itibaren aday gösterilmeyecek başkanları arayarak bu kararı ileteceği ve Genel Merkezin aday göstermediği seçeneği yerine başkanların kamuoyuna 'göreve talip olmadıkları' açıklamasını yapacakları belirtiliyor.

3 DÖNEM KURALINA TAKILAN BAŞKANLARDAN BAZILARI İÇİN KAYDIRMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının da gündeme geldiği ancak birçoğuna belediye başkanlığı adaylığı vizesi çıkmadığı öğrenildi. Erdoğan'ın 'İstirahate çekilecekler' dediği 79 üç dönemlik belediye başkanından bazılarının kaydırma yöntemi ile farklı yerlerde aday gösterilebileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, "Mesela İstanbul'da 8 ilçedeki başkanlar (Kağıthane, Ümraniye, Beykoz, Zeytinburnu, Güngören, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler) üç dönem kuralına takılıyor. Bu arkadaşlardan bazıları farklı yerlerde aday gösterilebilir" dedi.

BÜYÜK ŞEHİRLER HARİÇ DİĞER ADAYLAR KASIM SONUNA KADAR BELLİ OLACAK

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler hariç olmak üzere Kasım sonuna kadar adayların büyük oranda belli olacağını belirten AK Parti kurmayları, "Adaylarımızı erken açıklayıp, arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmalarına ve çalışmalarına yeteri kadar zamanları olsun istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. AK Parti kaynakları, seçmenin yüzde 30'unun karar vermek için adayları beklediğine dikkat çekerek, "Bu sebeple süreç uzatılmayacak" dedi.