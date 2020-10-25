56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

25.10.2020 08:42 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:04

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor Erzincan'da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkanında siparişle gömlek dikiyor.

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

ERZİNCAN - Erzincan'da yaşayan 70 yaşındaki terzi Reşat Çelik, 56 yıldır 10 metrekarelik dükkanında siparişle gömlek dikiyor. Reşat usta, yarım asırdır ömrünü verdiği mesleğine sahip çıkarak büyük firmalara karşı adeta direniyor.

Hazır giyim sektörünün büyümesiyle sayıları giderek azalan terzilerden 56 yıllık gömlek ustası Reşat Çelik, oğlu Eyüp Çelik'le 10 metrekarelik çalıştığı iş yerinde tüm zorluklara rağmen mesleğini devam ettiriyor.

Gömlek ustası Reşat Çelik yaptığı açıklamada, "1964 yılından beri gömlek dikiyorum. Bizim yaptığımız gömlekler bedene uygun oluyor. Kolu, yakası, bedeni, omuzu, kol boyu uygun ve insana birebir uyuyor. Hazır gömleklerin yakası büyük, bedeni geniş geliyor. Göbek kısmı kavuşmuyor. Biz özel kişiye göre gömlek diktiğimizi için birebir uyuyor" dedi.

"Her kesimden müşterim var"

Toplumun tüm kesiminden müşteri olduğunu söyleyen Çelik, "Köylüsü, memuru hemen hemen her kesimden müşterim var, Gömlek fiyatlarımız 60 TL'den başlayıp, 200 TL'ye kadar gömlek bulunmaktadır" diye konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

Çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Reşat Çelik, "Daha kimse çocuğunu vermiyor. Eskiden biz ilkokula gittiğimizde babamız bizi bir sanatkarın yanına veriyordu. Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günlerinde gelip çalışırdık. Okuyanlar okuyordu, benimle beraber terzide çalışan arkadaşlarımdan paşa olanlar var, doktor olanlar var, okumayanlar ise meslek sahibi, sanatkar oluyordu. Şimdi o yok, şimdi varsa da yoksa da telefon başka da bir şey yok." dedi.

" Oğlumu yetiştirdim "

Eskiden gömlek diktirme kültürünün olduğunu ve kültürü hala devam ettiren müşterilerinin bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İnsanlar kendi vücut yapılarına uygun gömlekler istiyor biz de dikiyoruz, benim 40 yıllık müşterilerim var ve benim diktiğim gömlekten başka gömlek giymezler.

Dikimini yaptığımız ürünler, özellikle sağlam ve uzun süre kullanılır olması nedeniyle tercih ediliyor. Tek isteğim bu mesleğin, bu kültürün devam etmesi, o yüzden oğlumu yetiştirdim, oğlum da usta oldu ikimiz devam ettiriyoruz bu mesleği"

56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor
56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor
56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor
56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Falcao Eddie Newton İsmail Kartal Arda Kardeşler Garry Rodrigues
Daha Fazla Söz Türk Lirası Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 56 yıllık gömlekçi büyük firmalara karşı direniyor - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:04:17. #1.15#
title