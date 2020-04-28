- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu
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- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu

- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın Korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı ve taburcu oldu.

- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:28

- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın Korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı ve taburcu oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde ilk Korona virüsü vakası olan 61 yaşındaki kadın hastanın hastaneden taburcu olmasının ardından bir kişi daha taburcu oldu. 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan, Bademağacı'ndan yaşayan kadın hastanın, tedavisini tamamladı. Tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki kadın hasta, bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadını Bucak Devlet hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır başta olmak üzere, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Kadın hasta tüm hastane sağlık çalışanlarına el salladı ve herkese teşekkür etti.

- 56 yaşındaki Korona virüs hastası kadın taburcu oldu

Kaynak: İHA

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