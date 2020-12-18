56 saatlik yasak başladı
18.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:43
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı. Cuma akşamı saat 21: 00'da başlayarak Pazartesi sabah 05: 00'a kadar sürecek olan yasak boyunca emniyet güçleri şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürecekler. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber Balıkesir'in en işlek cadde ve sokakları yerini sessizliğe bıraktı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı