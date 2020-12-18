56 saatlik yasak başladı
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56 saatlik yasak başladı

18.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:43
56 saatlik yasak başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan hafta sonu komple sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı. Cuma akşamı saat 21: 00'da başlayarak Pazartesi sabah 05: 00'a kadar sürecek olan yasak boyunca emniyet güçleri şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürecekler. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla beraber Balıkesir'in en işlek cadde ve sokakları yerini sessizliğe bıraktı. - BALIKESİR

56 saatlik yasak başladı
56 saatlik yasak başladı
56 saatlik yasak başladı
56 saatlik yasak başladı
56 saatlik yasak başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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