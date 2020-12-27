56 Saatlik sokak kısıtlamasında 2. gün

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da sürdü. Ülke genelinde kurallara uyuldu ama kısıtlanamayanlar yine dışardaydı.

Antalya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kısıtlamayı ihlal eden ve polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Aracını, etrafını saran polislerin üzerine süren şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Kocaeli'nde çevirmeye takılan bir sürücünün çalışma izni olsa da eksik olan başka bir şey vardı. Ehliyetsiz trafiğe çıkan adam üstüne üstlük kendisini çekmeye çalışan gazetecilere saldırdı. Tabii cezadan kurtulamadı. Bursa'da da kısıtlamayı dinleyen yoktu; parklar, sokaklar doluydu.. Halı sahada maç yapanlar bile vardı.

İstanbul'da yaşayan Gökdere ailesi ise kısıtlamalarda müzik yapmaya başladı. 6 yaşındaki kızları Mercan solistlik yaparken, 2 yaşındaki Manas da enstrüman çalarak gruba katkıda bulundu. Renkli anların kaydedildiği videolar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı