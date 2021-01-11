56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

TÜRKİYE genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi. 8 Ocak saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama boyunca kentin birçok noktasında uygulama ve denetim yapan emniyet ekipleri, kurallara uymayan ve belgesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşların, sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkmaya başladığı gözlemlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ