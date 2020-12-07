56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

07.12.2020 06:30 | Son Güncelleme: 07.12.2020 06:35
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık saat 05.00'e kadar devam etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler 56 saat süren kısıtlama boyunca kentin önemli yerlerinde oluşturdukları denetim noktalarında denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında denetim yapan ekipler, izin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı.

Saatlerin 05.00'i göstermesiyle polis ekipleri uygulama noktalarından ayrıldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar, açılan trafikte yolculuk yaptı. Ankara'da araç geçişinin yoğun olduğu yerlerden olan Kızılay Kavşak'ta vatandaşların seyahat ettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 56 saatlik haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, yılbaşına kadar her haftasonu uygulanacak.


56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

İlgili Haberler

Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son dakika haberi: Bodrum'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi: Bodrum'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Caner Erkin Burak Yılmaz Mbaye Diagne Samet Aybaba
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 06:34:45. #1.15#
title