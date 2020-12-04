56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:51

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında polisler megafonlarla uyarılarda bulunurken, meşhur cadde ise drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İstiklal Caddesi ve Taksim'de polis ekipleri megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte yavaş yavaş boşalmaya başlayan İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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