56 saatlik kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul trafiği yüzde 45 seviyesine geriledi
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56 saatlik kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul trafiği yüzde 45 seviyesine geriledi

18.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:23
56 saatlik kısıtlamaya 1 saat kala İstanbul trafiği yüzde 45 seviyesine geriledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala, İstanbul'da trafiğindeki yoğunluk yüzde 45 seviyelerine geriledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala, İstanbul'da trafiğindeki yoğunluk yüzde 45 seviyelerine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına 1 saat kaldı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evlerine gitmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İstanbul trafiği akşam saatlerinde durma noktasına gelmiş ve uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Saat 18.00 sıralarında İBB verilerine göre yüzde 72 olan trafik yoğunluğu kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla birlikte yüzde 45 seviyelerine geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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