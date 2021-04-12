56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
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56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | Güncel

56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

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56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevki'inde trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 53'lere ulaştığı gözlendi.

56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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