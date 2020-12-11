56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı
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56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

11.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:01

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da cadde ve meydanlar bomboş kaldı.

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da cadde ve meydanlar bomboş kaldı. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama sonrası İstanbul'da meydanlar boş kaldı. Anadolu yakasında da Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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