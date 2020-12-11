56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
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56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı

11.12.2020 22:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:30

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı Korona virüsle tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı

UŞAK - Korona virüsle tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İsmet Paşa Caddesi'nde polis vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle yurt genelinde başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Uşak'ta sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İsmet Paşa Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

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