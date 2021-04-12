İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAKoranavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Koranavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.50 itibariyle yüzde 49'u gördü.

İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL-56 SAATLİK KISITLAMA SONRASI İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 08:06:47. #1.15#
title