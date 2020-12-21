56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı
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56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı

21.12.2020 07:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 07:45

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da hareketlilik başladı.

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bugün saat 05.00 itibarıyla sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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