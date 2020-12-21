56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
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56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

21.12.2020 05:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 05:09
56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü bu hafta gerçekleşti.İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bu kapsamda, 18Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. - İSTANBUL

56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
56 saatlik kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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