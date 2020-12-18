56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü
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56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü

18.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:43

56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü

İZMİR - Korona virüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonu için uygulanacak üçüncü sokağa çıkma kısıtlaması, 21.00 itibarıyla tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin kalabalık meydan ve sokakları ile işlek caddeleri boş kaldı; şehir sessizliğe büründü. Kısıtlama boyunca emniyet güçleri, kurallara riayet edilmesi için çaba harcayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü
56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü
56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü
56 saatlik kısıtlama başladı; İzmir sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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