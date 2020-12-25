56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu
Cem Güney Kılıç - Muharrem ÇamİSTANBUL (İHA) - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak.
Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam
İSTANBUL (İHA) - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Bostancı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.
Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 63'lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı