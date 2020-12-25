56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu
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56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu

25.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:41

Cem Güney Kılıç - Muharrem ÇamİSTANBUL (İHA) - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak.

Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam

İSTANBUL (İHA) - Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Bostancı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.

Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 63'lere ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

(İHA)

56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu
56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu
56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu
56 saat sürecek kısıtlama öncesi E-5'te trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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