56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor
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56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor

30.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:03
56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri tarafından, şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma amacıyla 13 mahallede asfalt, yama, yol açma ve dolgu tamirat işleri yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri tarafından, şehrin modernizasyonu ve yaşam kalitesini artırma amacıyla 13 mahallede asfalt, yama, yol açma ve dolgu tamirat işleri yapıldı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına devam ederken, bir yandan da kaldırım yenileme ile yol açma çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, ulaşım sıkıntısı veya yol sıkıntısı olan bölgelere imar planına göre yeni yollar kazandırıyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren ekipler, Düzce'nin birçok mahallesinde eş zamanlı çalışmalar ile Uzunmustafa, Nalbantoğlu, Koçyazı, Dereli Tütüncü, Cumhuriyet, Körpeşler, Hamidiye, Karaca, Şıralık, Çay, Ağa, Sancaklar ve Aziziye mahallelerinde yeni yollar açarak şehir genelinde ulaşım ağlarını genişletip trafiği de rahatlamanın önünü açıyor.

Öte yandan Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin daha güzel daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla D-1OO - D-655 karayollarının orta refüjlerine yapılacak ferforjelerin alt yapısını da hazırladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün de kendi ekipmanlarıyla imalatını tamamladığı ferforjeler refüjlere yerleştirilmeye başlandı. - DÜZCE

56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor
56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor
56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor
56 Mahalle'de hummalı çalışma devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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