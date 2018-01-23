56 Kişinin Öldüğü, 3 Polisin Şehit Olduğu Gaziantep Deaş Saldırısı Davası 15 Mayıs'a Ertelendi

Gaziantep'te 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bir kına gecesine düzenlenen canlı bomba saldırısında 56 kişinin ölümü, daha sonra düzenlenen operasyonda yine canlı bomba eylemi ile 3 özel harekat polisinin şehit olmasının ardından açılan ve güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen dava 15 Mayıs'a ertelendi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda görülen davada tutuklu sanıklar Suriyeli Abdurrahman A., Enes K., Ahmet K., Hacı P., Hasan U., Yunus S. ve Mehmet K. jandarma eşliğinde duruşma salonunda, Gaziantep L Tipi Cezaevi'nde tutuklu sanıklar Ali Ç., Mehmet Ç. ve Fadile C. ile Adana T Tipi Cezaevi'nde tutuklu sanık Mehmet Ş.E. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Birleşen dosya kapsamında sanık olan suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ise Gaziantep Adliyesi'nden SEGBİS ile hazır bulundu. Duruşmaya, patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurların yakınları da müşteki olarak katıldı.

Müştekilerin ifadesi ve suça sürüklenen çocuk H.N.Ç.'nin savunmasının ardından kapalı görülen davada mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu 11 sanığın tutukluluk halinin devamına, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın 15 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi. - KAYSERİ