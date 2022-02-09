56 ili dolaşan Bursalı esnaf, Hakkari'ye hayran kaldı

FIRAT, MALATYA (AA) - Türkiye'nin güzelliklerini ve tarihi mekanlarını keşfetmek amacıyla esnaflıktan kazandığı parayla yurt turuna çıkan Bursalı esnaf Fırat Can, Hakkari'nin doğasına ve insanların cana yakınlığına hayran kaldı.

Bursa merkezde yaşayan 34 yaşındaki Can, ülkenin güzelliklerini ve tarihi yerlerini görüp, farklı kültürleri tanımak için Türkiye'yi gezmeye karar verdi.

Çeşitli spor dallarıyla da ilgilenen Can, esnaflıktan kazandığı parayla 2014'te gittiği İzmir'den başlattığı gezi programı kapsamında belli aralıklarla farklı bölgelerden 56 ili dolaştı.

Gittiği yerlerde yeni dostluklar kuran farklı deneyimler yaşayan Can, Şırnak'ı gezisinin ardından Hakkari'ye geldi. Kentin tarihi yerlerini gezen, insanlarla bir araya gelen Can, Hakkarililerin sofrasına konuk oldu, kahvelerde çay sohbetlerine katıldı.

Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak yapıp, 2 bin 800 rakımlı bölgede eşsiz manzaranın tadını çıkaran Can, kentin doğasına ve yöre halkının misafirperverliğinden çok etkilendiğini söyledi.

Can, Türkiye gezisi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'ni görmek için illeri dolaştığını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni insanlarla tanıştığını anlatan Can, "Esnaflık yapıyorum ve kendi imkanlarımla Türkiye'yi geziyorum. Kayak ve yüzme sporuyla ilgileniyorum. Eski Türk ve dünya tarihiyle ilgili araştırma yapıyorum. Amacım hem ülkemizin şehirlerini görmek hem de oradaki insanlarla dostluklar, arkadaşlıklar kurmak." dedi.

Kentin doğasını beğendiğini ve çok keyif aldığını anlatan Can, yöre insanının cana yakın ve samimi olduğunu dile getirdi.

Hakkari'deki Kayak Merkezi'nin de Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden biri olabileceğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Şehir merkezini gezdim, Zap Suyu'nu, Meydan Medresesi'ni, seyir tepesini gördüm. Kayak merkezindeki pistler çok güzel. Kar kalitesi çok iyi. İnsanları zaten ayrı güzel. Bundan sonra Van'a geçeğim. 56. şehrim Hakkari. Sporla da ilgileniyorum. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Geçen sene Ağrı'daydım, sonra Bitlis'e gittim. Bu illerde tanıdıklarım oldu. Bu çok güzel bir duygu. Yurt dışına gitmektense önce ülkemi gezmek istedim. Daha sonra nasip olursa Avrupa'yı gezmek isterim."