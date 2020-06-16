56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (4) 56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (4)GÖZALTI SAYISI 125 OLDUİzmir merkezli 56 ilde yürütülen FETO soruşturması kapsamında 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu 25 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (4) GÖZALTI SAYISI 125 OLDU İzmir merkezli 56 ilde yürütülen FETO soruşturması kapsamında 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu 25 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda toplam gözaltı sayısı 125'e yükseldi. İzmir merkezli 56 ilde yürütülen FETO soruşturması kapsamında 167 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak operasyonu sonucu 25 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda toplam gözaltı sayısı 125'e yükseldi. Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA