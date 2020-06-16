56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (3) TAMAMI ASTSUBAYİzmir merkezli 56 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun detayları belli oldu.

TAMAMI ASTSUBAY

İzmir merkezli 56 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun detayları belli oldu. Soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan 167 şüphelinin 79'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 66'sı Jandarma Genel Komutanlığı ve 9'unun ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olduğu öğrenildi. Ayrıca, şüphelilerin tamamının astsubay rütbesinde olduğu ve şüphelilerin büfe ve kontörlü sabit hat ardışık aramalarından tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA