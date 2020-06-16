56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (2)
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56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (2)

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

56 ilde, 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı (2)
16.06.2020 06:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 07:03

100 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI 

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verilmesinin ardından, polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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