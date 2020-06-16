56 ilde, 167 FETÖ/PDY şüphelisi için gözaltı emri
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56 ilde, 167 FETÖ/PDY şüphelisi için gözaltı emri

56 ilde, 167 FETÖ/PDY şüphelisi için gözaltı emri FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.

56 ilde, 167 FETÖ/PDY şüphelisi için gözaltı emri
16.06.2020 04:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 04:14


56 ilde, 167 FETÖ/PDY şüphelisi için gözaltı emri
FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 167 şüpheliden 100'nün gözaltına aldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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