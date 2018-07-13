56 Günlük Bebeğini Öldüren Anneye Akli Dengesi Yerinde Olmadığı İçin Ceza Verilemedi

Samsun'da bunalıma girip 56 günlük kızına zehir içirerek öldürüp kendisi de intihara kalkışan genç kadın, Adli Tıp Kurumunun raporuna göre adli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle cezai ehliyeti olmadığından yargılandığı mahkemece ceza verilmedi, ancak tedavi ve denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde geçen yıl 26 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk annesi 30 yaşındaki D.Ö. adlı genç kadın psikolojik sorunlarından dolayı girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihara kalkıştı. Kendisi ölünce 56 günlük kızı A.A.Ö.'ye kimsenin bakamayacağını düşünerek içtiği ilacı bebeğin mamasına katarak yedirdi. Eve gelen E.Ö., eşini ve bebeğini baygın halde buldu. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan 56 günlük bebek acil serviste hayatını kaybetti. Anne D.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D.Ö. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. D.Ö.'nün avukatı Özkan Güreş müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek Adli Tıp Kurumundan cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, D.Ö.'nün İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verip cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilen D.Ö. ile ilgili Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumundan gelen rapora göre, akli dengesi yerinde olmadığı için suça karşı cezai sorumluluğu olmadığı, hakkında ilgili madde gereğince koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri alınarak yaklaşık bir yıldan fazladır tutuklu bulunduğu cezaevinden bir ay önce tahliyesine karar verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına katılan D.Ö., yaptığı olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumunun raporuna göre cezai ehliyeti olmadığından D.Ö.'ye hapis cezası vermeyerek tedavi ve tedbir uygulanmasına karar verdi. - SAMSUN