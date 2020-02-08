: 56 dönümlük arazi Küçük Sanayi Sitesi'ne tahsis edildi

08.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:45

Tunceli'de, esnafların talebi üzerine 56 dönümlük arazinin Küçük Sanayi Sitesi'ne tahsisinin yapılarak tapusunun teslim edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 44 iş yeri bulunan Küçük Sanayi Sitesi esnafının Vali Tuncay Sonel'den yer talebinde bulunduğu belirtildi.

Aktuluk Mahallesinde 56 dönümlük arazinin Küçük Sanayi Sitesi olarak tahsis edildiği, esnafın yeri taksitle almasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Vali Sonel'in esnafı ziyaret ederek tapuyu teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, bir kaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini belirtti.

Tahsis edilen yeni arazi ile esnafların rahat şartlarda çalışacağını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Tunceli'de göreve başladığımızda istihdamda 81. sıradaydı. Açılan tekstil fabrikaları ve işletmelerle 4. sıraya yerleştik. Küçük Sanayi Sitesinde 44 esnaf arkadaşımız vardı ve çalışma alanları yetersizdi. 56 dönüm arazinin mera vasfı kalktı. Bunun tapusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Tunceli'ye vermiş olduğu önemle ve destekle kısa sürede çıkardık. 44 esnafımız inşallah yeni yerinde 77 esnafımız ve dükkan sayısına ulaşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla da kısa sürede yeni sanayi sitemiz yapılarak sizlerin kullanımına sunulacak. Hem sizlere yeni bir yer kazandırılmış olacağız hem de esnaf sayımız çoğalmış olacak. Böylece yöre ve aile ekonomisine de katkı sağlanmış olacak."

Vali Sonel, projeye desek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür etti.

Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Celal Ateş de "Sayın Valimizin bize inanılmaz destekleri oldu. Yer anlamında mera vasfındaki 56 dönümlük bu yeri bize tahsis etti. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah orayı bitiririz ve halkımıza güzel hizmetler sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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