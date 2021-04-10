56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da kısa bir etap yapılacak.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da kısa bir etap yapılacak.

Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167.3 kilometrelik ilk etabı iptal edilmişti.

Çıkarılan etabın yerine Konya'da 72.4 kilometrelik bir parkurda bisikletçiler saat 14.30'da 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk pedallarını çevirecek.

Diğer etaplar daha önce açıklandığı gibi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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