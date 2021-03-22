56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi hazırlıklar sürüyor
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi hazırlıklar sürüyor

22.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:25
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi hazırlıklar sürüyor

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) 1. etabına ev sahipliği yapacak.

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezleri, 11 Nisan'da, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) 1. etabına ev sahipliği yapacak.

Bu yıl, 11-18 Nisan tarihleri arasındaki bisiklet turunun ilk etabının gerçekleştirileceği Nevşehir'de hazırlıklar devam ediyor.

Bu çerçevede, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya gelinerek değerlendirme toplantısı düzenlendi.

167,3 kilometrelik Nevşehir-Kapadokya parkurunda, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'den pedal çevirmeye başlayacak olan sporcular, Ürgüp, Avanos, Çavuşin, Göreme ve Uçhisar'dan toplamda beş kez geçiş yaparak etabı tamamlayacak.

Nevşehir-Kapadokya etabı Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisinde sona erecek. Aynı gün çeşitli klasmanlarda dereceye girecek olanlara ödül verilecek.

Startına Kapadokya'nın, finişine de Kuşadası'nın ev sahipliği yapacağı TUR 2021'in etapları şöyle:

1. etap: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. etap: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. etap: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. etap: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. etap: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. etap: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. etap: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. etap: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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