56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) bugüne kadar yapılan en güçlü tur olduğunu söyledi.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) bugüne kadar yapılan en güçlü tur olduğunu söyledi.

Başkan Küçükbakırcı, TUR 2021'in son gününde yapılan Bodrum-Kuşadası etabının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başarılı bir organizasyonu tamamladıklarını aktaran Küçükbakırcı, "Toplamda 8 etap ve 1240 kilometre üzerinden koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, şimdiye kadar yapılanların en güçlüsü oldu. Ülkemiz ve dünya pandemi ile uğraşırken, mücadele ederken dışarıda yapılan sporun avantajını kullandık. Böyle başarılı bir organizasyonu tamamladık." diye konuştu.

Turun aksilik yaşanmadan tamamlanmasından dolayı sevinçli olduklarını dile getiren Erol Küçükbakırcı, "Bu turun dünyada takipçileri oldukça fazla. Gelen ekipler, 'Bize bu kadar güzel bir organizasyon yaşattığınız. Biz bundan sonraki organizasyonda bunları bulamazsak ne olacak?' diyor. Seneye yapılacak organizasyona kayıtlar şimdiden başladı. Cumhurbaşkanlığı Turu'na layık bir organizasyon oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verdiği desteklerle başarımızı artırarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, TUR 2021'de Türkiye'den 2 takımın mücadele ettiğini vurgulayarak, "Spor Toto ve Sakarya takımlarımız var. Bunlar da ellerinden geleni yaptılar. İlk 30'da tamamladılar. Bisiklet sporunda da bir yere geldik. Podyumların da çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Katılanların kazasız ve belasız bitirmeleri bizim için önemliydi. İnşallah güzel hatıralarla dönüp ülkelerinde bizim hakkımızda iyi konuşurlar." değerlendirmesinde bulundu.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts'un kazandığını hatırlatan Erol Küçükbakırcı, "Dağların kralı mayosunun Sakarya Salcano'da kalması çok güzel. Diğer mayolarda da çok yakındık ama bu defa böyle oldu. Gidişatımız iyi." diyerek sözlerini tamamladı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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