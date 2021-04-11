56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla etabının değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) Muğla etabı için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) Muğla etabı için değerlendirme ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Muğla'da 16-17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek tur öncesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda organizasyon öncesinde yapılan son hazırlıklar görüşüldü ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 26 ülkeden 176 bisikletçinin katılacağı bildirildi.

Muğla 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 6-7 ve 8. etaplarına ev sahipliği yapacak. Turun Muğla kısmında Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre), Marmaris-Turgutreis (180 kilometre) etabı yapılacak.

185 ülkede yayınlanacak organizasyonun Muğla'nın tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Vali Tavlı, Muğla'nın tüm imkanları ile 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için seferber olduğunu söyledi.

Toplantıda, alınacak güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar da kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç