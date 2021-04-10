56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na kar engeli

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi. Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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